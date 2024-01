"Dieci minuti di blackout inspiegabili". Colucci: "Errori da correggere, non va bene"

Leonardo Colucci mastica amaro. Dopo aver ottenuto sette risultati utili di fila (una vittoria con l’Olbia e sei pareggi), il tecnico pugliese pregustava il colpaccio sul campo del Perugia. Dopo un buon primo tempo impreziosito dall’incornata vincente di Peda invece, la sua squadra è crollata nel corso della ripresa sotto i colpi di Lisi e Paz. E alla fine i biancazzurri sono rimasti a mani vuote, costretti a fare i conti con una classifica sempre più complicata.

"Non c’è stato un calo fisico – assicura l’allenatore della Spal parlando di quello che è accaduto nel secondo tempo –, piuttosto ci siamo allungati e quindi sfilacciati. Nella prima frazione siamo andati più volte vicini al raddoppio tenendo bene il campo, poi nella ripresa abbiamo palleggiato di meno, perso qualche pallone e qualche contrasto di troppo.

E soprattutto abbiamo avuto 10 minuti di blackout, una cosa impensabile dopo un primo tempo del genere. Avevamo sfoderato una prestazione importante, invece dovremo rivedere quello che è successo dopo, perché sono stati commessi degli errori e bisogna correggerli".

Nella formazione ufficiale figuravano Alfonso e Fiordaliso. Si sono infortunati nel riscaldamento?

"Alfonso ha accusato un fastidio al gomito, un problema che si porta dietro da un po’ di tempo.

Fiordaliso invece ha sentito tirare il quadricipite, così abbiamo deciso di effettuare due cambi prima dell’inizio inserendo Del Favero e Bruscagin".

Bassoli si è fatto male?

"Ha avuto un problema alla spalla: doveva entrare Parravicini, invece mi è toccato effettuare un altro cambio inserendo Valentini".

Nella ripresa sono entrati i nuovi acquisti Buchel e Zilli... "Carraro è stato sostituito perché era ammonito, ma stava facendo una buona partita.

Col senno di poi avrei potuto fare scelte diverse nel corso della partita, però per quanto mi riguarda nella ripresa siamo ripartiti bene con Antenucci ed Edera ma ci è mancata la stoccata. I tre cambi in contemporanea in realtà erano pronti prima del raddoppio del Perugia: è andata così.

Volevo inserire un attaccante vicino a Mirco per giocare qualche palla sulla prima punta".

Stefano Manfredini