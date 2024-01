Divorzio col preparatore Scalabrelli. Carraro squalificato, tocca a Buchel

La seconda parentesi di Cristiano Scalabrelli in biancazzurro non è durata nemmeno una stagione. Dopo aver ricoperto l’incarico di preparatore dei portieri della Spal per ben nove anni, dall’estate 2013 a quella 2022, era stato richiamato dal club di via Copparo all’inizio di questa stagione per guidare la batteria dei portieri della Spal. Alcuni atteggiamenti un po’ sopra le righe di Scalabrelli però non sono piaciuti alla società biancazzurra, che ha giudicato la sua condotta non in linea coi valori del club fino a prendere la decisione di esonerarlo. Il suo successore verrà comunicato nelle prossime ore. Nel frattempo, come previsto il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Carraro, che a Perugia ha rimediato la quinta ammonizione. Al suo posto dovrebbe debuttare dal primo minuto Buchel, anche perché difficilmente Bertini riuscirà a recuperare in vista del match con la Juventus Next Gen. Dal centro sportivo Fabbri però arrivano anche una serie di buone notizie dall’infermeria, perché Bassoli (reduce da una lussazione alla spalla) ha risolto il problema che lo aveva costretto a chiedere il cambio allo stadio Curi ed è determinato a stringere i denti. Filtra un certo ottimismo anche per Fiordaliso, il cui risentimento muscolare al quadricipite non desterebbe particolare preoccupazione. Da valutare invece le condizioni di Alfonso, che da tempo convive con un problema al gomito che domenica scorsa gli ha impedito di rispondere presente.