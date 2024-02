Domenica 3 marzo senza tifo col sestri levante. Ufficiale a Vercelli a porte chiuse. Primavera con l’Albinoleffe

La notizia – nell’aria da qualche giorno – ieri è diventata ufficiale. La Lega Pro ha comunicato infatti di aver aver accolto la richiesta presentata dal Sestri Levante di poter disputare la gara contro la Spal (in programma domenica 3 marzo alle 16,15) allo stadio Piola di Vercelli. La stessa Lega Pro, in ottemperanza alle condizioni di utilizzo dell’impianto ed alla nota emessa dalla Prefettura di Vercelli, ha altresì decretato che il match contro i rossoblù si disputi a porte chiuse al pubblico. SETTORE GIOVANILE.

Il weekend del settore giovanile biancazzurro si apre oggi alle 15 a Cologno al Serio (provincia di Bergamo) con la trasferta della Spal Primavera sul campo dell’Albinoleffe, con i ragazzi di mister Grieco che vogliono allungare la propria imbattibilità. Scende in campo oggi pomeriggio anche la Spal Under 17 di mister Pedriali che alle 15 al centro sportivo Fabbri attende l’Academy San Marino per consolidare ulteriormente il primo posto in classifica.