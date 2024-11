Dopo essere stato vicinissimo al rientro, un nuovo problema muscolare. El Kaddouri ancora out, dubbio Arena

Ancora niente da fare per El Kaddouri (nella foto), che dopo essere stato vicinissimo al rientro, ha dovuto modificare la tabella di marcia a causa di un problema muscolare che domani con tutta probabilità lo costringerà a saltare la settima gara di fila. Non arrivano buone notizie nemmeno per Arena, uscito anzitempo contro la Pianese. Il difensore centrale era rientrato proprio contro i toscani dopo qualche settimana di stop, ma nel finale di gara si è dovuto fermare: lo staff medico è al lavoro per valutare le sue condizioni, ma la netta sensazione è che a Terni non sarà della partita. Allarme rientrato invece per Bassoli, che nel turno infrasettimanale è uscito malconcio a causa dei crampi. È tornato a disposizione anche Polito, che contro la Pianese non era nemmeno in panchina. Infine, per quanto riguarda Bachini nelle prossime due settimane non si prevedono novità: la speranza è di rivederlo in campo a fine novembre, ma i tempi di recupero dell’ex difensore centrale della Juve Stabia – alle prese con una fascite plantare che continua a non dargli tregua – sono una grande incognita.