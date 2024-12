Dossena: "Dobbiamo essere più incisivi in zona gol. Nella mia testa l’idea è tornare al modulo 4-3-3"

È un pareggio che soddisfa Andrea Dossena, che si tiene stretto il punto dello stadio Del Duca e confessa di meditare un ritorno al 4-3-3, peraltro proposto nel corso del secondo tempo. "Qualche occasione in più l’Ascoli l’ha creata – ammette –. Noi arrivavamo da un momento negativo, quindi uscire dallo stadio Del Duca con un punto è positivo: il bicchiere è mezzo pieno. Dopo il gol dei padroni di casa siamo stati bravi a reagire subito e restare in partita fino alla fine. Dobbiamo migliorare sotto il profilo del peso specifico sul fronte offensivo, a differenza dell’Ascoli, che ha nell’attacco il reparto migliore. Certo, mancava Corazza che è il loro bomber, ma lo hanno sostituito ottimi giocatori. Spero che la Spal diventi più incisiva davanti, perché abbiamo costruito meglio dell’Ascoli dalla difesa però quando arriviamo sulla trequarti non riusciamo ad affondare il colpo. Ho chiesto ai ragazzi di giocare più alti possibili per fare arrivare palloni sporchi in avanti: ci siamo un po’ abbassati per merito dei padroni di casa, non per volontà nostra. Il gol subito sugli sviluppi di un corner? D’Orazio praticamente ha fatto l’assist a Caccavo, ma negli ultimi minuti sui tanti calci d’angolo dell’Ascoli ho avvertito sensazioni positive. L’approccio non è stato negativo: purtroppo abbiamo concesso quel corner ed è arrivato il gol. A un certo punto siamo passati al 4-3-3: siamo costruiti per giocare a calcio, non possiamo permetterci di abbassarci troppo. Nella mia testa c’è l’intenzione di tornare tornate a quel modulo, che ci permette di essere più offensivi e alzare il baricentro di 30 metri".

s.m.