Dossena: "E’ stata una gara a due facce, non è possibile avere un calo del genere nella ripresa». "Bene nel primo tempo e la reazione dopo il 2-2»

"È stata una Spal dalle due facce". Dopo la vittoria di Lucca, Andrea Dossena (nella foto) può tirare un grosso sospiro di sollievo. Ma il tecnico biancazzurro non può dimenticare il black out che nel secondo tempo ha rischiato di compromettere il risultato. "Abbiamo disputato un gran bel primo tempo – osserva l’allenatore –. Abbiamo sviluppato bene la manovra, creato diverse occasioni e sofferto poco. Dopo l’intervallo invece siamo rientrati in campo con sufficienza, abbiamo abbassato il baricentro, non abbiamo più controllato il possesso palla e la Lucchese si è resa pericolosa. Detto questo, mi è piaciuta tanto la reazione dopo il pareggio. Abbiamo speso tante energie e siamo arrivati scarichi nel finale: ho inserito Radrezza per tornare a palleggiare, inoltre Kane e Cecchinato sono entrati piuttosto bene, anche se in un paio di ripartenze avremmo dovuto fare meglio. Non è possibile avere un calo del genere all’inizio della ripresa: qualcuno come Awua nel corso del secondo tempo ha pagato la stanchezza, però non voglio più subire in quel modo l’iniziativa degli avversari.

Bidaoui e Haoudi? Il primo ha servito un bell’assist e sta crescendo: deve trovare continuità giocando e soprattutto fiducia, perché la forma sta arrivando. Hamza si è visto a sprazzi, è indietro di condizione. Ripeto, sono molto contento della reazione dei ragazzi dopo il 2-2. Era accaduto anche contro Ascoli e Perugia, significa che stiamo diventando una squadra che non molla mai.

Certo, abbiamo avuto qualche sbandamento nel finale, anche per merito della Lucchese, ma soprattutto perché non eravamo più lucidi. Questa vittoria è importante ma non cambia nulla: l’obiettivo deve essere quello di disputare ogni partita meglio di quella precedente. Finora il nostro campionato è stato negativo, ne siamo consapevoli, quindi sabato prossimo col Sestri Levante guai ad abbassare la guardia".

