Dossena, la partenza lenta non è una novità. Con Renate e Vercelli è risalito in autunno

Alcuni la considerano una falsa partenza, altri si spingono a definirla disastrosa. Di sicuro nessuno in casa Spal si aspettava di cominciare la stagione con un pareggio e due sconfitte. Nemmeno il più pessimista dei tifosi, che anzi avevano addirittura visto nel 2-2 ottenuto in rimonta con l’Ascoli caratteristiche e qualità che i biancazzurri non avevano da anni. Poi sono arrivati i ko con Perugia e Lucchese che hanno cambiato inevitabilmente ogni giudizio, tanto che persino mister Dossena non riesce a capacitarsi di quello che è accaduto. Osservando il percorso delle squadre guidate dall’allenatore lodigiano negli ultimi campionati si può notare che la partenza a razzo non è esattamente la specialità della casa, ma in autunno le squadre di Dossena spiccano improvvisamente il volo.

Quantomeno è quello che è successo nelle stagioni 2022-23 e 2023-24, le prime e uniche esperienze che il tecnico ha effettuato in Lega Pro al timone di Renate e Pro Vercelli. Ma vediamo nello specifico come erano andate le cose, premettendo che in entrambe le stagioni comunque le squadre di Dossena erano partite meglio della Spal 2024-25.

Due anni fa il Renate aveva cominciato rimediando una sonora sconfitta sul campo del Novara (3-1), al quale ha fatto seguito una vittoria risicata con la matricola San Giuliano City (1-0) e un pareggio contro la Pro Vercelli (1-1). A quel punto, dalla quarta all’undicesima giornata (da metà settembre a fine ottobre) i nerazzurri hanno cambiato marcia inanellando una striscia di cinque vittorie e tre pareggi che li ha portati in vetta alla classifica del girone A. Il Renate poi non si è eclissato, restando in seconda posizione per un altro mese. La squadra brianzola poi è calata in maniera fisiologica, anche a causa di un mercato di riparazione al risparmio, finendo comunque il torneo in ottava posizione in zona playoff.

Le cose sono andate in maniera analoga la scorsa stagione, quando la Pro Vercelli ha iniziato il campionato racimolando cinque punti nelle prime cinque giornate (una vittoria, due pareggi e due sconfitte). Dal 30 settembre al 21 ottobre poi la squadra di Dossena ha inserito il turbo, collezionando quattro vittorie di fila che l’hanno proiettata al quarto posto. Una posizione peraltro che ha conservato per il resto del girone di andata, cedendo soltanto in primavera per poi chiudere comunque con un onorevole ottavo posto. Centrando i playoff come il Renate la stagione precedente. Questa metamorfosi autunnale si verificherà anche alla Spal? Stefano Manfredini