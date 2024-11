Dossena: "Non vogliamo alibi». "Noi in emergenza, ma ci crediamo. Radrezza? Merita la mia fiducia»

A Legnago con gli uomini letteralmente contati. Andrea Dossena per la trasferta dovrà portare con sé in panchina quattro ragazzi della Primavera, perché oltre ai soliti noti out per infortuni, si aggiunge anche Camelio nell’ultima ora. Sarà un appuntamento cruciale per la Spal. "Dopo le vittorie riesci a lavorare con maggiore entusiasmo – spiega in conferenza stampa il tecnico –. Dobbiamo ancora uscire da questo momento difficile, però il mezzo sorriso, la mezza convinzione in più dopo una vittoria, ti permette un attimo di respirare e non sei più in apnea. Ho visto un pochino di tranquillità in più e quando lavori con serenità porti a casa maggiori risultati. Siamo in emergenza di uomini, e non recupereremo nessuno rispetto a domenica scorsa, ma non vogliamo trovare alibi o scuse. Quelli che ci sono appaiono concentrati".

Che gara vi attendete?

"Su un campo non in ottime condizioni, per quanto ho avuto modo di sapere da chi ci ha già giocato prima di noi. Dovremo stare concentrati, non è assolutamente una squadra morta, soprattutto da quando ha cambiato l’allenatore. Il loro punto forte sono i calci piazzati, che invece per noi sono un punto debole. Possono darci fastidio nelle ripartenze, i dati dicono che il Legnago è una delle ultime squadre nel possesso palla, quindi ci sta che possiamo avere più noi il pallino del gioco. Però come ho detto ai ragazzi è inutile fare possesso palla sterile, bisogna anche essere incisivi".

Confermerà l’assetto tattico visto con il Pineto?

"Abbiamo lavorato su due opzioni. Ho le mie idee, ma in questo momento preferisco tenerle per me per non dare punti di riferimento all’avversario. Se torneremo col 4-3-3 o proporrò il 3-5-2, se eventualmente cambierò ancora con delle rotazioni che potrebbero portare un terzo modulo, non lo so… vedremo".

El Kaddouri quanti minuti può avere nelle gambe?

"Omar dobbiamo centellinarlo. Ha fatto ancora questa settimana più out che in, ha pochissimi minuti. A volte sta bene e non sente nulla, a volte appena scende in campo si blocca. E’ un giocatore che va utilizzato davvero con le pinze".

Tornerà in campo titolare Raddrezza: come valuta il suo percorso fino ad ora?

"Ha avuto sicuramente un momento di difficoltà, è però un ragazzo che ha sempre provato ad imporsi sin da quando è arrivato. Queste settimane sono state forse più buie, ma il ragazzo non si è mai tirato indietro negli allenamenti. Col Legnago avrà un’altra possibilità ma non deve dimostrare nulla. Deve stare sereno e pensare a proporre quello provato in settimana".

Beatrice Bergamini