Dossena: "Serve qualcosa in più. Guardiamoci dentro e ripartiamo"

"In questi giorni abbiamo avuto diversi incontri sia singoli che di gruppo: è intervenuta la società e successivamente sono intervenuto anche io. Si può perdere, ma la squadra deve rimanere squadra per 90 minuti".

Parole chiare, quelle di mister Andrea Dossena, alla vigilia della trasferta sul campo del Rimini: la sua Spal deve invertire la rotta dopo le due sconfitte di fila con Milan Futuro e Virtus Entella.

"Possiamo uscire sconfitti dal campo, ma dobbiamo uscire sempre a testa alta. In nessuna categoria calcistica si può pensare di essere così lunghi e slegati; a parziale discolpa va detto che quando lo abbiamo fatto molte volte è stato per la troppa voglia di recuperare o di provare a fare qualcosa che andava oltre le nostre possibilità. I ragazzi devono stare tranquilli – prosegue Dossena – perché non eravamo dei fenomeni dopo due partite fatte bene in cui sembravamo sulla strada giusta, ma non siamo nemmeno dei brocchi oggi, dopo una partita persa per due rimesse laterali sbagliate ed una mal interpretata. Non può essere tutto così negativo, dobbiamo unirci ancora di più tra di noi, guardarci dentro e dare qualcosa in più.

Col Rimini cambieremo qualcosa, ci siamo parlati tanto e ci siamo trovati allineati anche se poi le ultime decisioni spetteranno a me. Sappiamo di essere una buona squadra che ha nel possesso palla uno dei suoi punti di forza, deve essere la nostra miglior difesa.

Mi piace parlare sempre singolarmente anche con i ragazzi, ma più sotto l’aspetto motivazionale perché non ho riscontrato altre difficoltà. Abbiamo fatto tanti errori, ne siamo consapevoli, ma dobbiamo avere le spalle larghe e guardare avanti perché oggi c’è un’altra partita delicata.

Vorremmo tornare ad essere super aggressivi in campo: ci arriveremo, ma dobbiamo stare attenti a non scoprirci troppo".

El Kaddouri rimane l’unico indisponibile, un’assenza pesante per i biancazzurri: "Ai box c’è solo lui, gli altri sono tutti convocati o in fase di recupero avanzata e quindi disponibili – spiega Dossena –. In questo momento abbiamo cercato di portare una ventata di freschezza nuova per eliminare anche le scorie dei carichi di lavoro notevoli delle scorse settimane.

Sono convinto che i risultati arriveranno perché il duro lavoro paga sempre. È un gruppo che merita più soddisfazioni e vittorie così come se le meritano la città e i tifosi.

C’è sinergia da parte di tutti, presidente incluso, che ha parlato con noi e con diversi ragazzi. Sappiamo che è un momento difficile ma vogliamo uscirne fuori tutti insieme con i risultati".

Jacopo Cavallini