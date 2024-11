"Durante l’intervallo ho visto le facce giuste". Dossena: "Bravi a ribaltarla, grazie ai tifosi"

Tre punti di liberazione, anche se, come sottolinea durate la conferenza stampa post gara, la vera liberazione sarà quando il periodo nero sarà alle spalle. Andrea Dossena appare provato nel post gara, il che la dice lunga su come il tecnico spallino abbia vissuto intensamente il match a bordo campo.

Come leggere la gara contro il Pineto?

"Abbiamo fatto una buona partita, potevamo essere più incisivi nel primo tempo perché loro quando ripartivano ci davano fastidio. Durante l’intervallo ho visto dei ragazzi che avevano voglia di rimettere in piedi la partita, siamo entrati nel secondo con un piglio diverso, ci siamo scrollati di dosso le tensioni che ci attanagliano e abbiamo ribaltato subito la gara, indirizzandola nel modo giusto. Per pochi centimetri avremmo potuto anche siglare il 3-1. Ho visto una squadra che ha lottato, che ci ha voluto credere, un pubblico che ci ha incitato. Spero che tutti abbiano capito quello che questa piazza e l’ambiente ci possono dare".

Nota negativa il gol preso su corner.

"Abbiamo deciso di coprire a zona in area, i ragazzi sono stati tratti forse un po’ in inganno perché hanno chiamato palla fuori sul cross. Analizzeremo la cosa, sappiamo che dobbiamo migliorare e siamo ancora bruttini, ma vogliamo diventare più belli un passo alla volta. Galeotti? Ha fatto un’ottima gara".

La scelta del cambio di portiere a cosa è dovuta?

"Melgrati è un professionista esemplare. Come altri ragazzi che magari ho cambiato, ho visto che aveva la testa pesante. Ho pensato quindi di lasciar spazio a Galeotti, che è un ragazzo che dà tantissimo, al pari di Melgrati".

Un’altra espulsione, evitabile, che lascerà la Spal ancora di più ai minimi termini numerici in vista di Legnago.

"Bidaoui l’ha subito capito che aveva sbagliato. Ha provato a prendere il pallone ed è stato anticipato. Quando hai già un’ammonizione e agli avversari è stato espulso un giocatore, non dico che l’arbitro non veda l’ora di mettere in pari i conti ma quasi… L’avevo visto bene, aveva fatto gol, due spunti, un altro gol poi annullato. L’ho tenuto in campo anche per dargli fiducia, pur sapendo che era al settanta per cento per via dell’ adduttore. Ho bisogno di tutta la rosa, e quel dieci per cento di più di un ragazzo può fare la differenza".

Il direttore di gara è riuscito nell’impresa di scontentare entrambe le squadre…

"Sì, il fallo dell’espulsione del loro giocatore era dalla parte opposta della panchina, non ho visto bene. Senza Var è difficile. Anche per noi poi ci sono state situazioni controverse".

