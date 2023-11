E giovedì in Coppa Italia arriva la Lucchese. Col Pontedera match anticipato a domenica alle 20,45 al Mazza

Il prossimo incontro di campionato della squadra di Colucci – in programma in casa contro il Pontedera – è stato anticipato a domenica prossima alle 20,45. La Lega Pro ha infatti disposto che il match tra Spal e Pontedera, valido per la tredicesima giornata e originariamente previsto per lunedì 13 novembre, venga anticipato a domenica 12 novembre alle 20,45, naturalmente sempre allo stadio Mazza. Nelle prossime ore la società biancazzurra fornirà le indicazioni relative alla prevendita per la sfida contro il Pontedera. Resta invece confermata la programmazione del secondo turno di Coppa Italia serie C che giovedì alle 20,45 metterà di fronte Spal e Lucchese al Mazza.

Trattandosi di Coppa Italia, non sarà possibile accedere allo stadio con l’abbonamento stagionale.

In occasione di questa partita, è possibile acquistare i tagliandi esclusivamente nei settori curva Ovest e tribuna. Fino al fischio d’inizio sarà attiva la vendita libera sia online che presso i punti vendita abilitati Vivaticket, inoltre sarà possibile acquistare il biglietto presso la biglietteria di corso Piave il giorno della gara (dalle 18,30 alle 21,30 senza alcuna maggiorazione sul prezzo intero dei tagliandi, 5 euro in curva Ovest e 10 euro in tribuna).