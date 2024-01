E’ uno dei match più sentiti dai tifosi per questa stagione. Derby col Cesena, la prevendita

La gara casalinga col Cesena è senza dubbio la più attesa in assoluto dai tifosi spallini, che hanno cerchiato la data del derby fin dal giorno del sorteggio dei calendari. Poteva essere uno scontro diretto per il vertice della classifica, invece i biancazzurri a differenza dei romagnoli non hanno rispettato le aspettative di inizio stagione. In ogni caso, Spal-Cesena resta il match più sentito dell’intero torneo da parte della tifoseria biancazzurra che da ieri può acquistare i biglietti per l’incontro in programma domenica prossima alle 20,45 al Mazza. Come accaduto in occasione della gara di andata disputata al Manuzzi, le autorità di pubblica sicurezza hanno stabilito regole più rigide del solito per la prevendita, attiva esclusivamente presso i punti vendita abilitati Vivaticket a Ferrara e su tutto il territorio nazionale fino alle 20,45 di domenica. Il giorno della gara sarà possibile acquistare il biglietto per il match – con la maggiorazione di 2 euro sul prezzo intero dei tagliandi – anche presso i botteghini dello stadio Mazza che saranno aperte nei seguenti orari: biglietteria di corso Piave dalle 18 alle 21,30 e biglietteria di via Cassoli dalle 18 alle 20,45. Si ricorda inoltre che per tutta la fase di prevendita sarà possibile acquistare i biglietti sia allo Spal Store di via Mazzini che allo Spal Point del centro commerciale Le Mura.

Si prevede l’arrivo a Ferrara di numerosi supporters del Cesena, per i quali però sarà necessario possedere la fidelity card del club bianconero. Inoltre, si ricorda che i residenti nella provincia di Forlì-Cesena potranno acquistare unicamente biglietti per il settore ospiti. Infine, una curiosità: Spal e Cesena sono anche le squadre che possono contare sul maggior numero di tifosi al seguito nei rispettivi stadi. Al Manuzzi si registra una media superiore a quota 10mila spettatori, mentre al Mazza – nonostante il rendimento non certo entusiasmante di Antenucci e compagni – nel girone di andata sono andati mediamente oltre 6.500 spettatori.