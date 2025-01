Entrate e uscite, la Spal è su più fronti. Buchel e Spini i nomi caldi sul mercato

È l’asse con la Sicilia il più caldo in assoluto in questi giorni, col direttore sportivo Casella al lavoro per definire la cessione di Marcel Buchel al Messina e lanciare l’assalto a Cristian Spini del Trapani. Ieri all’ora di cena il centrocampista della Nazionale del Liechtenstein non aveva ancora sciolto definitivamente le riserve, ma le probabilità di un suo trasferimento in giallorosso restano elevate. L’attaccante esterno dei granata invece resta l’obiettivo principale della Spal per rinforzare il lato destro del tridente di mister Dossena, ma il direttore sportivo Casella valuta anche una pista alternativa nel caso la trattativa per Spini si rivelasse impraticabile. Il problema resta sempre lo stesso: la richiesta eccessiva del Trapani per un giocatore che tra l’altro è in scadenza di contratto. In ogni caso, il mercato di riparazione dei biancazzurri si sta confermando in salita, mai decollato dopo l’ingaggio di Hamza Haoudi dopo una manciata di giorni dal via.

A questo punto, non è da escludere che quello indispensabile dell’attaccante esterno di destra possa rappresentare l’ultimo innesto della sessione invernale, anche perché la pista che porta al centravanti è ancora più complicata. Dipenderà da quello che offrirà il mercato nelle ultime battute e anche dalle condizioni di Ottar Karlsson, che sabato scorso è tornato nella lista dei convocati e magari a Carpi potrebbe tornare in campo per uno spezzone di gara. Nel frattempo, in via Copparo la squadra di Dossena prosegue la preparazione con la consapevolezza di non potersi permettere un passo falso sul campo del Carpi.

Oggi è in programma una doppia seduta, poi da domani a venerdì Antenucci e compagni lavoreranno alle 10,30, sempre a porte chiuse. Di sicuro il tecnico dovrà modificare qualcosa in difesa, dove Alessandro Bassoli ha rimediato la quinta ammonizione dall’inizio del campionato incappando in una giornata di squalifica. Al suo posto con tutta probabilità giocherà Steven Nador, poco abituato ad agire al centro di una difesa a quattro ma già schierato allo stadio Porta Elisa contro la Lucchese in coppia con Matteo Arena. È ancora evidentemente troppo presto invece per poter contare su Matteo Bachini, pure lui tornato in distinta ma ancora lontano da una condizione fisica che gli permetta di giocare con un minutaggio significativo. Tra mercato e campo incognite e perplessità non mancano, ma società e squadra devono assolutamente battere un colpo prima che sia troppo tardi.

Stefano Manfredini