EVENTO COi piccoli. ’We love fun Spal’, sabato 1 giugno torna il torneo per gli under 8

Dopo il grande successo dello scorso anno, sabato primo giugno torna l’appuntamento con We love fun Spal, il torneo dedicato alla categoria Under 8 e riservato alle scuole calcio partner del progetto We Love Spal. L’iniziativa, organizzata dal settore giovanile Spal, vedrà la partecipazione di 24 società affiliate per un totale di oltre 250 bambini della categoria Primi Calci 2016 impegnati sul terreno del Mazza. Il programma prevede una serie di sfide a campo ridotto all’interno dell’impianto di corso Piave, sotto il coordinamento dello staff tecnico dell’attività di base biancazzurra: sarà una mattinata all’insegna dello sport e del divertimento, che si chiuderà con una grande premiazione per tutti i partecipanti all’iniziativa. Durante tutta la durata del torneo sarà presente uno stand dedicato alla vendita del merchandising Spal e saranno attivi tutti i servizi di ristorazione della tribuna, aperta nei settori Bianca e Azzurra pari per i genitori e gli accompagnatori dei piccoli protagonisti sul campo. L’organizzatore Alessio Cirulli sottolinea che "l’evento l’anno scorso ha registrato un altissimo gradimento sia tra i bambini che le famiglie e che We Love Fun Spal è l’occasione per i piccoli atleti delle società affiliate di realizzare il sogno di giocare allo stadio Mazza".