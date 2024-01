"Facciamo un regalo ai nostri tifosi». Colucci ci crede: "Dimostriamo che la classifica a volte è bugiarda»

Mister Colucci, alla vigilia di uno Spal-Cesena con due squadre divise da ben 29 punti in classifica, si spera nell’imprevedibilità che spesso contraddistingue il gioco del calcio?

"Faccio intanto i complimenti al Cesena perché sta disputando un campionato davvero importante. Noi questa settimana l’abbiamo preparata bene, valutando la forza dell’avversario. E’ un derby e noi vorremmo fare un regalo ai nostri tifosi, rispettando l’avversario. A volte la classifica può essere veritiera o dipendere da tante situazioni che possono succedere. Giocheremo la partita a testa alta, come abbiamo sempre fatto".

La Spal viene da una serie di risultati utili consecutivi che possono essere dimostrazione di una certa compattezza raggiunta?

"Sì, anche in qualche altra partita in cui non abbiamo fatto risultato la Spal non aveva demeritato. E’ logico che con qualche risultato positivo aumenti la fiducia in te stesso, la consapevolezza nei propri mezzi. Si respira nel gruppo, nello spogliatoio, la voglia di far bene, di fare qualcosa di importante per la Spal. Lo percepisco nel quotidiano".

Buchel è arrivato da poco, Edera sta lavorando già da diverso tempo con la squadra. Per quanti minuti potremo vederli in campo col Cesena?

"Edera è con noi già da un mese circa, domenica è entrato col piede giusto. Lui ha voglia di spaccare il mondo, e ci sta visto che era fuori da tanto. Buchel ha scelto la Spal, ha fatto di tutto per venire qui. Dobbiamo valutare bene, ha fatto un allenamento con noi, ad oggi non so dire quanto possa avere nelle gambe, ma è un giocatore che potrà far crescere tanto questa squadra".

Antenucci?

"Come tutti i giocatori di questa squadra, potrà iniziare dal primo minuto o subentrare a gara in corso. In questo periodo anche più di prima la strategia di squadra e delle scelte è importante, quindi le valutazioni vanno fatte in base a contro chi giochiamo, a chi può essere più utile quando entra. Lui trascina con l’esempio e questa è una cosa di grande importanza".

Chiederà qualcosa in particolare ai ragazzi prima di questo derby?

"Di giocare sempre a testa alta e di andare in campo spensierati. Di non aver paura di non farcela, di guardare l’avversario negli occhi per fargli capire che lo rispettiamo, ma senza timori. Sereni ma nello stesso tempo intensi nel fare una partita gagliarda, tosta e tale da trascinare i tifosi".

Con la squadra un po’ in crescita, anche mister Colucci sente un po’ di carica in più? "Io sono sempre lo stesso, il mio impegno non cambia. Certo sono felice quando vedo che la squadra ottiene un risultato positivo, ma tendo sempre a stare dietro le quinte".

Beatrice Bergamini