Giovanili. Bel colpo della Primavera, che sbanca Como. Gli uomini di Grieco si impongono per 3-1

Vittoria netta e importante per la Spal Primavera, che torna dall’insidiosa trasferta di Como con l’intera posta in palio (1-3 il punteggio finale). Biancazzurri che archiviano la partita già nel primo tempo grazie alle reti dei centrocampisti Kane e Aurino e al gol Camelio, schierato punta. Prima frazione approcciata alla grande dai ragazzi di mister Grieco che alla mezz’ora passano in vantaggio con Kane che si ritrova solo davanti al portiere servito da una rimessa profonda di Vesprini. Al 36’ raddoppio biancazzurro con Camelio, il Como accorcia le distanze con Mazzara che esplode un destro all’incrocio dal limite dell’area, ma la Spal cala il tris prima dell’intervallo con Aurino.