Giovanili biancazzurre. Coppa Italia, sbancata Frosinone

La Spal supera di slancio il primo turno di Coppa Italia Primavera sbancando Frosinone e si regala un secondo turno da urlo contro la Juventus. Proprio così, il successo ottenuto in Ciociaria dalla squadra di Pedriali consente ai biancazzurri di incrociare i pari età della Vecchia Signora in una sfida di grande fascino e prestigio che si disputerà in trasferta il 4 dicembre. A Frosinone la Spal ha sbloccato subito il risultato con Cecchinato, il più lesto a insaccare nel caos generale sugli sviluppi di un corner. Il raddoppio spallino è arrivato poco dopo con Marrale, attraverso un’azione molto simile a quella che ha portato al primo gol. Nel finale il Frosinone ha accorciato le distanze con un diagonale di Buonpane, che non ha cambiato però il discorso qualificazione. Una bella soddisfazione per i biancazzurri, che adesso però devono rituffarsi nel campionato Primavera 2, che domani alle 14,30 in via Copparo li vedrà opposti al Padova: la Spal è sesta, ma è reduce da cinque risultati utili di fila e il secondo posto è distante solo tre punti.