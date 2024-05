Giovanili biancazzurre. Doppio 0-0 col Renate, l’under 17 eliminata senza sconfitte

Finisce agli ottavi di finale l’avventura della Spal nelle fasi finali del campionato Under 17 riservati ai club di serie C. Dopo il pareggio a reti inviolate maturato nel match di andata disputato in via Copparo, per qualificarsi ai quarti di finale i biancazzurri erano obbligati a vincere sul campo del Renate. Anche in Brianza invece l’incontro è terminato 0-0, premiando il Renate, che al termine della regular season era arrivato al secondo posto nel girone A. Grande delusione per la squadra di Pedriali, che esce di scena senza perdere nemmeno una partita e senza subire reti. Purtroppo però, sia a Ferrara che a Renate alla Spal è mancato l’acuto necessario per spostare gli equilibri, e alla fine a sorridere sono stati i nerazzurri che ai quarti di finale incroceranno l’Albinoleffe. Dopo il rotondo successo ottenuto in trasferta (1-3), la qualificazione della Virtus Entella sembrava una pura formalità.

Invece, contro ogni pronostico a Chiavari l’Albinoleffe ha ribaltato la situazione (0-3) e continua la propria corsa verso il titolo. Tornando al match di Renate, la più grande chance della partita per la Spal è arrivata nel primo tempo, con la traversa colpita da Nejmaoui. Nella ripresa invece è mancata la lucidità, e i padroni di casa sono riusciti a difendersi con ordine sfruttando nel miglior modo possibile il vantaggio acquisito attraverso il piazzamento in regular season.

Dopo i due scudetti Under 18 quindi, mister Pedriali non riesce a calare il tris chiudendo a fine maggio la stagione agonistica del vivaio spallino. La selezione Under 17 era rimasta l’unica a disputare una competizione ufficiale, ma continuano a giocare le altre squadre del settore giovanile. Sabato al centro sportivo Fabbri la Primavera di mister Grieco ha superato 2-0 i pari età dell’Imolese con di Camelio e Camara. La vittoria più bella l’ha conquistata la Spal Under 15, che in via Copparo ha rifilato un favoloso poker al Bologna! Il derby è finito con un secco 4-1 per i biancazzurri, con doppiette decisive di Paiola e Edomwnoyi. Sempre al centro sportivo Fabbri è arrivato un ko per la Spal Under 16 contro il Sassuolo: 2-3 il punteggio, con reti spalline firmate da Berti su rigore e Straforini.