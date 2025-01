Giovanili biancazzurre. La Primavera cade col Vicenza e perde il treno per i playoff

La Spal Primavera perde il treno playoff, rimediando una sconfitta col Vicenza che la allontana dalle prime cinque posizioni. L’obiettivo della squadra di Pedriali non era certo quello di disputare un campionato di vertice, ma dopo lo splendido percorso effettuato nel girone di andata un pensierino qualcuno lo aveva fatto. Nessun dramma in casa Spal, ma in seguito all’1-2 maturato al centro sportivo Fabbri i biancazzurri scivolano all’ottavo posto subendo il sorpasso di Modena e Padova.

La gara si sblocca al 36’ del primo tempo: Rosa s’invola sulla fascia, crossa in area dove Casagrande anticipa Pegoraro e batte Zenti di precisione portando in vantaggio il Vicenza. Il pareggio arriva nella ripresa con una giocata efficace dei biancazzurri. Marrale pennella un cross dalla sinistra che trova Osti completamente libero davanti alla porta: tap-in facile che proietta i ragazzi di mister Pedriali alla ricerca della vittoria. Nel finale però il Vicenza trova la forza per realizzare il gol decisivo con Inbevaro che sigla l’1-2 sugli sviluppi di un calcio d’angolo.