Giovanili biancazzurre. La Primavera cade in casa e si complica la vita

La Spal Primavera non ce l’ha fatta. Nell’anticipo della ventiquattresima giornata di campionato la squadra di Grieco ha perso di misura contro il Vicenza, complicandosi la vita nella corsa playoff. Al centro sportivo Fabbri ai biancorossi è bastata una rete di Garnero per espugnare il campo di via Copparo (0-1 il punteggio) lasciando grande rammarico in casa Spal. Già, perché i biancazzurri non hanno demeritato. Colpendo una traversa e creando diverse occasioni da rete che però non sono state concretizzate. Un vero peccato, perché con una vittoria la squadra di Grieco (nella foto) avrebbe trascorso la Pasqua in zona playoff in virtù della sconfitta rimediata a sorpresa dall’Udinese sul campo del Cittadella. Ne approfitta invece l’Albinoleffe, che imponendosi in trasferta contro il Brescia balza al terzo posto in classifica. In questo momento la graduatoria vede la Spal in sesta posizione a -1 dal Venezia, che oggi però fa visita al Padova e può allungare. Male che vada comunque i biancazzurri resterebbero a sole due lunghezze dalla zona playoff, e a sei giornate dalla fine può ancora succedere di tutto. Sabato prossimo la Spal affronterà in trasferta la corazzata Cremonese, prima con addirittura 17 punti di vantaggio sul Parma che incrocia proprio oggi nello scontro diretto. Finora i grigiorossi hanno vinto 19 partite su 23, perdendo una sola volta. Inutile dire che si profila una gara in salita, ma la capolista ha già la promozione in tasca e potrebbe concedere qualcosa ad una Spal determinata a riscattarsi.