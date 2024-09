Giovanili biancazzurre. La Primavera festeggia in rimonta: battuta la Pro Vercelli

spal

2

pro vercelli

1

SPAL: Zenti, Osti (80’ Rizzotto), Pegoraro, Andreoli (66’ Castiglione), Mayele, Roda, Anzolin (80’ Cecchinato), Antonciuc (36’ Torre), Angeletti, Boccia (80’ Marrale), Camelio. All. Pedriali

PRO VERCELLI: Colla, Bordoni, Ronchi, Crepaldi, Iaria (68’ De Crescenzo), Cirillo, Caselli (81’ Coda), Burruanu (68’ Bagarotti), Caporale (81’ Gagliotti), Becchio (60’ Armucida), Sow. All. Franca

Arbitro: Dini di Città di Castello

Marcatori: 26’ Sow, 44’ rig. Angeletti, 55’ Andreoli

Note: espulso Bordoni. Ammoniti Pegoraro, Colla, Cirillo e Gagliotti.

Dopo lo scivolone sul campo del Modena, la Spal reagisce alla grande mettendo ko la Pro Vercelli nella seconda giornata del campionato Primavera 2 al centro sportivo Fabbri. È la prima vittoria stagionale, nonché la prima gioia di mister Pedriali in una categoria nella quale sognava di allenare da anni. E il primo successo è particolarmente dolce per l’allenatore ferrarese e la sua squadra, contro una Pro Vercelli che al debutto aveva superato il Padova e che spaventa i biancazzurri (in campo spiccano Boccia, Camelio e Antonciuc, spesso aggregati alla prima squadra) sbloccando il risultato al 26’ del primo tempo con Sow che trova l’angolo più lontano, dove Zenti non può arrivare. È un momento molto delicato per la Spal, che non perde la testa e prima dell’intervallo rimette l’incontro in equilibrio: Camelio viene atterrato in area di rigore, per l’arbitro Dini ci sono gli estremi per la concessione del penalty, che Angeletti non sbaglia. Nella ripresa l’inerzia passa nelle mani dei padroni di casa, che ribaltano la situazione con una punizione perfetta di Andreoli che si insacca all’incrocio dei pali. La Pro Vercelli resta in inferiorità numerica in seguito all’espulsione di Bordoni e la squadra di Pedriali è brava a gestire la situazione fino al triplice fischio, che decreta la prima vittoria e quindi i primi tre punti in campionato. Intanto, oggi tocca alle selezioni Under 15 e Under 17 che se la vedranno coi pari età del Vicenza rispettivamente alle 11 e alle 13 in via Copparo. Infine, oggi alle 10,30 la Spal Under 14 farà visita al Carpi.

s.m.