Giovanili biancazzurre. La Primavera incassa cinque reti fuori casa. Contro l’Albinoleffe si ferma la serie positiva

Si ferma a otto risultati utili di fila la splendida striscia positiva della Spal Primavera, che sul campo dell’Albinoleffe incappa in una pesante sconfitta. A Cologno al Serio (provincia di Bergamo) finisce infatti 5-2 per i padroni di casa, con la squadra di Grieco che paga a caro prezzo l’inferiorità numerica per oltre un tempo. È una sconfitta che fa male, anche perché l’Albinoleffe compie il sorpasso balzando in terza posizione a braccetto con l’Udinese. Ma nei piani alti la classifica è cortissima, se si considera che alle spalle della capolista Cremonese troviamo il Parma a 36 punti, Udinese e Albinoleffe a 33, Venezia e Spal a 32. I giochi per accedere ai playoff quindi sono apertissimi.