Giovanili biancazzurre. La Primavera rompe il digiuno e batte la Reggiana

Dopo tre turni di astinenza, la Spal Primavera ritrova la vittoria nel derby con la Reggiana. Un successo che vale doppio per la squadra di Pedriali (nella foto), che al centro sportivo Fabbri supera i granata con un secco 2-0 con una rete per tempo firmate da Samaritani e Anzolin. Tre punti che assumono ulteriore valore, se si considera che i biancazzurri erano privi di quattro pedine fondamentali come Roda, Tarolli, Contè e Angeletti, partiti per Gubbio con la prima squadra. Mister Pedriali ha schierato Zenti, Osti, Pegoraro, capitan Marrale, Mayele, Occhi, Anzolin, Andreoli, Samaritani, Sermenghi e Cecchinato. Nella ripresa poi sono entrati Banaga, Camara e Torre.

In virtù di questa vittoria la Spal Primavera sale al sesto posto a quota 19 punti, in coabitazione col Modena. A -2 dal Renate che occupa l’ultimo posto utile per accedere ai playoff. Sabato prossimo sul campo del fanalino Feralpi Salò i biancazzurri disputeranno l’ultima gara del 2024, prima della pausa fissata fino all’11 gennaio quando si giocherà la penultima partita del girone di andata.

Intanto, in campo femminile oggi alle 14,30 l’Accademia Spal fa visita al Gatteo Mare nella seconda gara del triangolare preliminare di Coppa Italia serie C. Le biancazzurre hanno debuttato nella competizione domenica scorsa pareggiando 2-2 in casa contro il Ravenna, quindi è chiaro che la partita contro il Gatteo Mare risulta determinante in ottica qualificazione. Mister Leo Rossi non potrà contare su Fara, Baldini e Loberti.