Giovanili biancazzurre. La Primavera sbanca Brescia con due reti. La squadra di Grieco consolida il quarto posto

Una grande Spal Primavera sbanca Brescia inanellando il settimo risultato utile consecutivo che le consente di consolidare il quarto posto (in coabitazione con Venezia e Albinoleffe), in piena zona playoff. Ma non è tutto, perché il secondo posto occupato dal Parma è distante tre punti e il terzo posto dell’Udinese soltanto uno. Sul campo del Brescia finisce 0-2, con reti di Kane e Diallo. Primo tempo equilibrato, con diverse occasioni da rete spalline create da Camelio, Angeletti e Carbone. Grande opportunità di segnare il del vantaggio anche per Osti che da ottima posizione non trova la porta su bel suggerimento di Carbone. I padroni di casa non creano grandi pericoli, facendosi vedere dalle parti di Costantini solo con il tiro di Ghidini respinto in corner dal numero 1 spallino. Nella ripresa i ragazzi di mister Grieco (foto) premono con ancora maggiore intensità e alla mezz’ora passano in vantaggio con Kane. Il raddoppio spallino arriva allo scadere quando Carbone vola sulla destra, mette al centro per Diallo che salta un avversario e insacca.