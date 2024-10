Giovanili biancazzurre. La Spal under 16 rullo compressore

Il ruolino di marcia della Spal Under 16 nelle prime giornate è a dir poco impressionante, così come l’impatto di mister Schiavon sulla panchina della selezione giovanile biancazzurra. Dopo il 4-0 rifilato all’Arezzo al debutto in campionato, la Spal Under 16 ha travolto il Rimini con un punteggio tennistico: 0-6 con doppietta di Rusticelli e reti di Infantocci, Minotti, Siviero e Paiola.

In classifica, soltanto il Vicenza tiene il passo della squadra di Eros, che domenica prossima affronterà la Virtus Verona. È finita 2-2 invece la gara tra Forlì e Spal Juniores, con rimonta dei padroni di casa dopo il doppio vantaggio biancazzurro firmato da Gamberini e Marrone. È andata bene anche la Spal Under 17, che ha regolato il Legnago Salus con un secco 2-0 con gol di Ruffino e Straforini. Netta anche l’affermazione della Spal Under 15 contro i pari età del Legnago Salus: a segno Bresciani, Guiducci e Paesanti. L’unica nota dolente arriva dalla Spal Under 14 che si è dovuta arrendere sul campo del Cesena (5-0 il risultato in favore dei romagnoli).