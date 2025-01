Giovanili biancazzurre. L’Accademia fa poker sulla ruota di Venezia. Girone di andata chiuso al quinto posto

venezia

: Polonio, Gastaldin, Malvestio, Bortolato (67’ Trevisiol), Tosatto, Dalla Santa, Gallinaro (46’ Trapella), Pivetta, Conventi (46’ Scaroni), Biasiolo (81’ Baldassin), Centasso (81’ Baldan). All. Murru

SPAL: Accademia Spal: Passarella, Pacella (75’ Loberti), Romano, Paladini, Carli, D’Avino, Sabia (75’ Antolini), Salimata, Racioppo, Hassanaine (75’ Plechero), Baldini. All. Rossi

Arbitro: Puntel di Tolmezzo

Marcatori: 1’ Hassanaine, 7’ e 57’ Baldini, 71’ aut. Paladini, 87’ Plechero

L’Accademia Spal non si ferma più. Le biancazzurre calano il poker sul campo del Venezia 1985 consolidando il quinto posto in classifica alla fine del girone di andata. Ma non è tutto, perché il bilancio della squadra di Leo Rossi al giro di boa è ancora più positivo se si considera che il secondo posto occupato dal Sudtirol è distante appena tre lunghezze. Inoltre, l’Accademia Spal ha ancora il miglior attacco del girone con 39 reti in 14 giornate, numeri che fanno davvero impressione soprattutto per una squadra che aveva iniziato il campionato di serie C con quattro sconfitte di fila.

Tornando alla gara di Venezia, le biancazzurre hanno sbloccato il risultato dopo appena un minuto: cross di Carli dalla sinistra e incornata di Hassanaine, imprendibile per Polonio. Pochi giri d’orologio più tardi e Baldini ha raddoppiato con una conclusione mancina diretta all’incrocio dei pali.

Dopo un primo tempo terminato con possesso di palla e supremazia territoriale, la squadra di Leo Rossi ha continuato a proporre il proprio gioco nella ripresa trovando il tris con la doppietta in acrobazia di Baldini, su assist di Salimata.

Dopo l’autogol di Paladini, da corner lagunare dalla sinistra, l’Accademia Spal ha chiuso il match con la quarta marcatura di giornata: Antolini ha crossato dalla corsia mancina e Plechero ha colpito al volo dal limite per il definitivo 1-4. L’undici biancazzurro tornerà in campo domenica prossima in trasferta col Trento, terzo della classe a +2 sull’Accademia Spal. Quindi un vero e proprio scontro diretto per testare le ambizioni della squadra di Leo Rossi.

s.m.