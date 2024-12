Giovanili biancazzurre. L’Accademia pareggia in Coppa col Ravenna. Domenica prossima trasferta a Cesena

Il calendario della stagione di serie C femminile prevede una lunga pausa del campionato a dicembre per dare spazio alla prima fase di Coppa Italia. Si tratta di un triangolare tra Accademia Spal, Ravenna e Gatteo Mare, con una sola squadra destinata a qualificarsi agli ottavi di finale.

Ebbene, domenica scorsa a Vigarano Mainarda le biancazzurre hanno debuttato pareggiando 2-2 contro il Ravenna. La squadra di Leo Rossi ha collezionato l’ennesimo risultato utile di fila, mantenendo viva la possibilità di passare il turno. Il tecnico ha optato per il turnover, ottenendo risposte importanti da tutte le atlete impiegate. Accademia Spal contratta nei primi minuti di gioco, con l’ex di turno Jaszczyszyn che ha siglato il vantaggio ravennate, poi intorno alla mezz’ora Montalti ha ribadito in rete il pallone vagante respinto da Passarella in seguito alla conclusione dell’attaccante ospite dagli undici metri. Sotto di due reti, nella si è registrata la reazione biancazzurra, con il preciso colpo di testa di Chiellini al 48’ e la rete di Racioppo al 58’ che ha finalizzato una splendida serpentina di Plechero ristabilendo la parità.

Poi occasioni su occasioni, con un diagonale mancino di Baldini deviato in volo da Siboni, una stoccata di Plechero con salvataggio della centrale sulla linea con portiere superato e piattone indisturbato di Romano neutralizzato sempre da Siboni al 91’.

Ma il risultato è rimasto inchiodato sul 2-2. Da segnalare in casa Accademia Spal il debutto di Alice Fara e Virginia Gidoni, appena ingaggiate dalla società biancazzurra.

Fara, portiere classe 2004, è arrivata dal Gatteo Mare a titolo definitivo, mentre Gidoni, mezz’ala sinistra nata nel 2003, è approdata a Ferrara dal Vicenza con la stessa formula contrattuale.

Tornando alla Coppa Italia, il discorso qualificazione è più aperto che mai, con l’Accademia Spal che domenica prossima a Cesena affronterà il Gatteo Mare in un incontro decisivo per approdare agli ottavi (sarebbe la prima volta in assoluto per il settore femminile spallino), dove le biancazzurre potrebbero incontrare la vincente tra Jesina e Riccione.

s. m.