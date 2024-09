Giovanili biancazzurre. Pari senza reti a Parma per la Primavera

parma

0

spal

0

: Astaldi, Mena, Castaldo (40’ Flex), Trabucchi, Konate, Conde, Plicco (57’ Gemello), Terrnava (78’ Nwajei), Sartori, Nardozi (78’ Mengoni), Cardinali. All. Corrent

SPAL: Zenti, Osti, Pegoraro, Andreoli, Mayele, Roda, Anzolin (79’ Sermenghi), Castiglione (59’ Torre), Angeletti (69’ Tarolli), Boccia (79’ Cecchinato), Camelio (59’ Pisasale). All. Pedriali

Arbitro: Zoffi di Firenze

Note: ammoniti Terrnava, Conde, Anzolin, Angeletti, Pegoraro, Boccia, Torre.

Termina senza reti il terzo impegno stagionale della Primavera, che impone il pareggio al Parma salendo a 4 punti in classifica. Sono i padroni di casa a rendersi più pericolosi nel primo tempo, con due conclusioni dal limite deviate in corner da Zenti. La Spal non sta a guardare, rispondendo con Camelio (foto) che da pochi passi non riesce a trafiggere Astaldi, estremo difensore di casa. Nella ripresa è Roda ad aver l’occasione più ghiotta del match, ma il suo tiro strozzato termina a lato di pochi centimetri. In campo femminile, oggi alle 15,30 sul campo del Villorba (provincia di Treviso) tocca all’Accademia Spal. La squadra di Leo Rossi si ritrova in fondo alla classifica del girone B di serie C senza punti dopo tre giornate, con la necessità di racimolare qualche punto per non restare troppo attardata. Le trevigiane però rappresentano un ostacolo particolarmente alto, considerando che nei primi tre turni hanno ottenuto due vittorie.