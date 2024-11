Giovanili biancazzurre. Primavera a Brescia a caccia del colpaccio. Momento esaltante, dopo sei risultati di fila

Sei risultati utili di fila sono davvero tanta roba per la Spal Primavera, che dopo la batosta rimediata al debutto sul campo del Modena ha dimostrato di poter recitare un ruolo da protagonista in un campionato al quale partecipano diverse società di serie A (nel girone dei biancazzurri spiccano Como, Parma e Venezia).

Senza dimenticare che la squadra di Pedriali ha anche passato brillantemente il primo turno di Coppa Italia Primavera, regalandosi la clamorosa opportunità di affrontare la Juventus nel secondo turno. Ma la Spal vuole continuare a stupire, e da un certo punto di vista mastica amaro per i due pareggi ottenuti in casa contro la capolista Virtus Entella e il Padova che hanno allungato la striscia positiva facendole però perdere qualche posizione.

Ora i biancazzurri sono quinti in coabitazione col Modena, occupando l’ultimo posto utile per disputare i playoff. Un obiettivo al quale nessuno dalle parti di via Copparo aveva nemmeno osato immaginare all’inizio della stagione. Il compito più difficile per mister Pedriali però arriva adesso, perché è risaputo che la continuità è una qualità difficile da trasmettere a una squadra giovanile, inoltre adesso la Spal viene affrontata col coltello tra i denti da tutti.

Per questo sarebbe un grave errore pensare che oggi alle 14,30 i biancazzurri troveranno vita facile sul campo del Brescia, che ha la metà dei punti della Spal ma tanta voglia di riscattarsi.

Le Rondinelle hanno iniziato il torneo con due vittorie e cinque sconfitte, un bilancio assolutamente negativo che significa penultimo posto a braccetto con la Feralpi Salò. La squadra di Pedriali invece è in salute, soprattutto dal punto di vista difensivo. Basti pensare che nelle prime sette giornate ha subito sette reti, sei delle quali all’esordio col Modena. Dal turno successivo i biancazzurri hanno blindato la porta, faticando però nelle ultime partite a trovare la via del gol (contro Virtus Entella e Padova sono arrivati due pareggi a reti inviolate). Ecco il programma delle altre squadre del vivaio: Spal-Fiorenzuola (Juniores Nazionale, oggi alle 14,30), Spal-Modena (Under 14, oggi alle 17), Feralpi Salò-Spal (Under 17, domani alle 11,15), Spal-Caldiero (Under 16, domani alle 11), Feralpi Salò-Spal (Under 15, domani alle 13,30).

s.m.