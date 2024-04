Giovanili biancazzurre. Primavera a Parma, Pedriali col Padova La Spal Primavera affronta il Parma in un cruciale scontro diretto per la qualificazione ai playoff. Le selezioni Under 17 e Under 15 sfidano il Padova per migliorare la classifica. Match amichevoli per l'Under 16 e l'Under 14 Pro completano il weekend calcistico.