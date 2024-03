Giovanili biancazzurre. Primavera, che batosta: sei reti a Cittadella

Giornata da incubo per la Spal Primavera, che sul campo del Cittadella rimedia una sconfitta dal punteggio tennistico. Nulla lasciava presagire un risultato del genere, anche perché i biancazzurri occupavano la quinta posizione in classifica ed erano reduci da nove risultati utili nelle 10 giornate precedenti e si trovavano di fronte un Cittadella che invece è penultimo. Al campo sportivo di Tombolo (provincia di Padova) invece i valori si ribaltano in maniera clamorosa, coi granata che travolgono la squadra di Grieco con un eloquente 6-1 (di Angeletti, nella foto, il gol della bandiera). Un vero peccato, considerando che dagli altri campi arrivano soltanto risultati favorevoli che avrebbero consentito alla Spal di balzare addirittura al terzo posto solitario. Pazienza, se non altro i pareggi di Udinese e Venezia e la sconfitta dell’Albinoleffe lasciano i biancazzurri in piena corsa ad posto in zona playoff. Ora la squadra di Grieco è sesta a -1 da Venezia e Albinoleffe e -2 dall’Udinese, quindi i giochi sono ancora apertissimi. Tris di sfide al centro sportivo Fabbri oggi per le selezioni Under 17, Under 16 e Under 15. I ragazzi di mister Pedriali sfideranno il Fiorenzuola, mentre la squadra di mister Daniele Buriani ospiterà la Triestina e i ragazzi di mister Viviani affronteranno i pari età del Fiorenzuola. Infine, trasferta a Modena per l’Under 14 Pro di mister Roberto Buriani. In campo femminile invece oggi alle 14,30 a Vigarano Mainarda l’Accademia Spal riceverà il Villorba in un match molto importante per la classifica di serie C.