Giovanili biancazzurre. Primavera, che peccato: raggiunta allo scadere

La Spal Primavera torna da Cremona con un punto che lascia tanti rimpianti alla squadra di Grieco. Sul campo della Cremonese – che nel turno precedente aveva festeggiato la promozione in Primavera 1 con addirittura sei giornate di anticipo – i biancazzurri impattano 3-3, coi padroni di casa che acciuffano il pareggio in pieno recupero con Gabbiani. Un vero peccato, perché la Spal conduce a lungo le operazioni, andando a segno con Marrale su rigore, Angeletti (foto) e Camelio. Sull’1-3 i giochi sembrano fatti, ma la Cremonese non molla e pareggia in extremis. In classifica la Spal Primavera resta sesta a -3 dall’Albinoleffe che occupa l’ultimo posto utile per accedere ai playoff. Oggi tocca a tutte le altre selezioni giovanili, a partire dalla Spal Under 17 di mister Pedriali che alle 15 fa visita al Cesena nel big match di giornata. La stessa gara si disputa pure nella categoria Under 15, coi biancazzurri impegnati sul campo del Cesena alle 11. Alle 11 in via Copparo invece la Spal Under 16 ospita i pari età del Padova, infine alle alle 14,30 sempre al centro sportivo Fabbri la Spal Under 14 Pro riceve il Torino in una amichevole di lusso. Torna in campo dopo qualche settimana di stop anche l’Accademia Spal femminile, che alle 15,30 a Vigarano Mainarda affronta il Trento. Contro la seconda della classe le biancazzurre partono ovviamente sfavorite, ma mister Leo Rossi medita di sferrare il colpaccio. Anche se all’orizzonte si profilano due gare ravvicinate molto importanti, il recupero col Padova e la trasferta a L’Aquila.