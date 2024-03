Giovanili biancazzurre. Primavera di misura sulla Feralpi Salò. Il gruppo di Grieco insegue il treno playoff

Alla Spal Primavera basta una rete di Camelio per superare la Feralpi Salò e restare in scia al treno playoff. Purtroppo stavolta dagli altri campi arrivano soltanto brutte notizie, perché Udinese, Venezia e Albinoleffe vincono i rispettivi incontri e conservano qualche punto di vantaggio sui biancazzurri.

Se il campionato finisse ora, la squadra di Grieco sarebbe fuori dalla zona playoff per un punto. Ma alla fine della regular season mancano ancora sette giornate nelle quali può davvero succedere di tutto.

La classifica? La corazzata Cremonese è prima a +17 sul Parma, alle spalle del quale ci sono quattro squadre raccolte in due punti: l’Udinese è terza a quota 40, Venezia e Albinoleffe condividono il quarto posto a 39 e la Spal è sesta a 38. Difficilmente rientreranno in corsa altre squadre: la più vicina è la Reggiana a -5 dai biancazzurri. In ogni caso, l’1-0 maturato al centro sportivo Fabbri rappresenta un segnale di vita importante da parte della squadra di Grieco che nel turno precedente aveva accusato un pesante e inaspettato passaggio a vuoto perdendo con un tennistico 6-1 sul campo del Cittadella penultimo in classifica.

Nel prossimo turno per la Spal si profila una trasferta insidiosa col Vicenza.

s.m.