Giovanili biancazzurre. Primavera in casa contro il Venezia

Un punto nelle ultime cinque giornate di campionato. È quanto raccolto dalla Spal Primavera, che dopo una lunga cavalcata ha iniziato a rallentare in maniera fisiologica. Del resto, la squadra di Grieco (foto) non era stata costruita per puntare in alto, e vale la pena ricordare che all’inizio della stagione l’obiettivo era conservare la categoria Primavera 2. Un traguardo – tutt’altro che scontato per un club di serie C – che i biancazzurri hanno tagliato con larghissimo anticipo. Adesso però bisogna onorare gli ultimi due turni di campionato, a partire da quello in programma oggi alle 15 al centro sportivo Fabbri contro il Venezia. Gli arancioneroverdi sono terzi in classifica, in piena zona playoff, una buona occasione per dimostrare che la Spal può giocarsela alla pari con una big della categoria. Domani toccherà alle altre selezioni. Ultima giornata per Under 17 e Under 15 che faranno visita al Vicenza. Per la formazione allenata da mister Pedriali, già certa del terzo posto in classifica, avrà poi inizio il percorso playoff per la conquista del titolo nazionale di categoria. Due amichevoli infine per Under 16 e Under 14 Pro: i primi saranno di scena a Brescia, mentre i giovanissimi biancazzurri se la vedranno con i coetanei del Mantova in casa.