Giovanili biancazzurre. Primavera in casa della Reggiana. Grieco a caccia di rivincite

Scatta oggi alle 15 sul campo della Reggiana il girone di ritorno della Spal Primavera, che travolgendo il Sudtirol con un tennistico 6-0 sabato scorso è riuscita a balzare in zona playoff al giro di boa.

Va detto però che la classifica è cortissima, con tante squadre racchiuse in una manciata di punti che possono ambire a salire ai piani nobili. La Reggiana occupa il quartultimo posto a -8 dai biancazzurri, ma quello in programma oggi è un derby carico di insidie da non sottovalutare assolutamente. Del resto, nel match di andata – al debutto in campionato – i granata espugnarono il centro sportivo Fabbri riservando una delusione enorme alla squadra di Grieco che oggi è determinata a prendersi la rivincita e consolidare la propria candidatura ad un posto in zona playoff.

Ecco gli altri impegni delle selezioni giovanili biancazzurre: Legnago-Spal (Under 17, domani alle 11,30), Spal-Trento (Under 16, domani alle 14), Legnago-Spal (Under 15, domani alle 11), Spal-Reggiana (Under 14, domani alle 15). In campo femminile invece oggi alle 18 la Primavera dell’Accademia Spal ospita il Besurica, mentre oggi alle 16 la Spal Under 15 riceve il Sala Bolognese. Infine, osserva un turno di riposo la Spal Under 12.

s. m.