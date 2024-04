Giovanili biancazzurre. Primavera ko col Sudtirol, playoff più lontani

Niente da fare. La Spal Primavera perde la terza gara nelle ultime quattro giornate e si allontana forse definitivamente dai playoff. Anche perché la sconfitta rimediata ad Appiano sulla Strada del Vino (provincia di Bolzano) contro il Sudtirol – 2-1 il risultato in favore dei padroni di casa – fa scivolare i biancazzurri in settima posizione. La squadra di Grieco infatti viene sorpassata dal Como, mentre il quinto posto è distante sei punti. Va detto che negli ultimi tre turni la Spal disputerà altrettanti scontri diretti contro Parma, Venezia e Udinese che potrebbero cambiare le carte in tavola, ma in questo momento il trend non sembra lasciare spazio a rimonte clamorose. Oggi spazio alle altre selezioni giovanili, a partire dalla Spal Under 17 che vuole riprendere la marcia sul campo della Triestina (ore 12,15). Ultimo turno di campionato per l’Under 16 di mister Buriani che alle 15 al centro sportivo Fabbri ospita il Cesena con l’obiettivo di scavalcare il Padova e conquistare il terzo posto in classifica. Oggi alle 12 si gioca Triestina-Spal anche nella categoria Under 15, con la squadra di mister Viviani che vuole bissare la vittoria conquistata la settimana scorsa contro la Virtus Verona. L’Under 14 Pro invece oggi alle 15 ad Abano Terme affronta il Padova in amichevole. Infine, in serie C femminile oggi alle 15,30 l’Accademia Spal fa visita al Vicenza con l’obiettivo di consolidare la propria posizione di classifica in zona salvezza diretta.