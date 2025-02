Giovanili biancazzurre. Primavera ottava, nella tana del Sudtirol

La sconfitta casalinga rimediata sabato scorso col Vicenza ha impedito alla Spal Primavera di fare un salto di qualità che avrebbe meritato, ma il percorso della squadra di Pedriali resta più che soddisfacente e non mancheranno le occasioni per togliersi altre soddisfazioni. A partire magari dalla trasferta in programma oggi alle 15 ad Appiano sulla Strada del Vino (provincia di Bolzano), dove i biancazzurri se la vedranno col Sudtirol. La Spal è ottava a 23 punti, due in più degli altoatesini che quindi meditano il sorpasso. Si profila quindi un incontro all’insegna dell’equilibrio, con la squadra di Pedriali (nella foto) che invece punta a riconquistare una posizione con vista sui playoff.

Ecco le altre gare delle selezioni giovanili biancazzurre nel corso del weekend: Spal-Forlì (Juniores Nazionale, oggi alle 15), Legnago-Spal (Under 17, domani alle 13), Legnago-Spal (Under 15, domani alle 11), Spal-Bologna (Under 14, domani alle 10,30). In campo femminile invece c’è grande attesa per il big match in programma domani alle 14,30 a Vigarano Mainarda tra l’Accademia Spal e la capolista Venezia. La squadra di Leo Rossi si è fermata domenica scorsa a Trento a testa altissima dopo una lunga serie positiva, e sogna di riprendere la marcia contro la prima della classe di serie C.

Ecco il menù del fine settimana del settore giovanile femminile biancazzurro: Accademia Spal-Riccione (Under 19, oggi alle 17,30), Monza-Spal (Under 15, oggi alle 16,30), Sala Bolognese-Spal (Under 10, oggi alle 14,30).