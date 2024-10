Giovanili biancazzurre. Primavera riceve l’Entella: si gioca alle 11

È il giorno di Spal-Virtus Entella, che stamattina alle 11 al centro sportivo Fabbri si affrontano nel big match della sesta giornata del campionato Primavera 2. Un orario decisamente insolito in questa categoria, ma tant’è. La squadra di Pedriali arriva al confronto con la prima della classe dopo aver liquidato il Vicenza in trasferta (0-3 il punteggio), e più in generale con un bottino di 10 punti nelle ultime quattro giornate (nella foto Angeletti). La squadra di Chiavari ha fatto ancora meglio, se si considera che comanda il girone assieme al Como ed è ancora imbattuta. La Spal però medita un colpaccio che significherebbe aggancio momentaneo al primo posto in classifica a quota 13, naturalmente in attesa della partita dei lariani che alle 12,30 incrociano la Feralpi Salò. Ecco il resto del programma del settore giovanile biancazzurro: Spal-Corticella (Juniores Nazionale, oggi alle 15,30), Reggiana-Spal (Under 14, oggi alle 16), Carpi-Spal (Under 17, domani alle 14), Spal-Trento (Under 16, domani alle 14), Carpi-Spal (Under 15, domani alle 14). In campo femminile invece riflettori puntati innanzitutto sulla prima squadra di serie C: l’Accademia Spal di mister Leo Rossi – reduce da tre successi di fila – domani alle alle 14,30 ad Appiano sulla Strada del Vino (provincia di Bolzano) se la vedrà con la corazzata Sudtirol. Ecco invece le gare delle giovanili femminili: Piacenza-Accademia Spal (Under 19, oggi alle 17,30), Spal-Fossolo (Under 15, oggi alle 17,30), Spal-Modena (Under 13, domani alle 10).