Giovanili biancazzurre. Sei atleti convocati nelle rappresentative

Tre giovani talenti del settore giovanile della Spal sono stati convocati con la rappresentativa di serie C Under 17, disputando l’amichevole contro la Fiorentina Under 16 presso il centro tecnico di Coverciano. Karim, Desiderato e l’estremo difensore Mazzocchi hanno ben figurato nel match, terminato 3-2 per la Viola. Impegnati nella prima frazione di gioco, hanno contribuito alla buona prestazione complessiva della selezione guidata dal commissario tecnico Arrigoni. Anche in campo femminile fioccano convocazioni eccellenti: le biancazzurre Virginia Gidoni, Gaia Loberti e Nicole Plechero (arrivata dall’Hellas Verona) sono state convocate dal ct della rappresentativa regionale Maurizio Gieri a una partita amichevole. Le tre atlete biancazzurre sono scese in campo ieri a Vigarano proprio contro la loro squadra, l’Accademia Spal Under 19.