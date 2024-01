Giovanili biancazzurre. Sei gol al Sudtirol della Primavera. Adesso è quarta

La Spal Primavera travolge il Sudtirol nell’ultimo turno del girone di andata e balza al quarto posto in classifica a braccetto con l’Udinese, in piena zona playoff. Proprio al giro di boa quindi la squadra di Grieco (nella foto) sale sul treno che significherebbe spareggi-promozione, ma c’è ancora tutto il ritorno da giocare e per centrare un obiettivo così ambizioso serviranno ancora tante vittorie. Al centro sportivo Fabbri finisce con un tennistico 6-0, con reti di Marrale, Van der Vlugt, Angeletti, doppietta di Simonetta e Pisasale. Una scorpacciata di gol contro una squadra come il Sudtirol che gravita a metà classifica. Davvero niente male per una Spal che partiva con l’obiettivo di salvarsi e che dopo aver perso le prime tre gare ha iniziato una rimonta incredibile.