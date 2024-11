Giovanili biancazzurre. Settimo risultato utile di fila per la Primavera. A Brescia decide un penalty di Angeletti

Si profila un weekend di riposo per la Spal Primavera, che tornerà in campo sabato 23 novembre a Cittadella dopo la pausa del campionato.

Un fine settimana di relax meritatissimo per la squadra di Pedriali, che nell’ultimo turno ha sbancato Brescia con un calcio di rigore trasformato da bomber Angeletti al termine di una partita equilibrata e carica di tensione.

Le Rondinelle occupano la penultima posizione della classifica, ma tutti in casa Spal sapevano che non sarebbe stata una passeggiata. Anzi, quella sul campo del Brescia si è rivelata una vera e propria battaglia, che i biancazzurri hanno vinto con determinazione centrando il settimo risultato utile di fila! Un successo di rigore, considerando che Angeletti è andato a segno dagli 11 metri e allo scadere il portiere spallino Zenti ha neutralizzato il penalty calciato da Tagliabue mettendo in cassaforte i tre punti.

La graduatoria in questo momento è meglio non guardarla eccessivamente, anche perché sono state disputate appena otto giornate su 30.

Ma non si può non osservare che se il campionato finisse adesso la Spal sarebbe ai playoff. Grazie alla vittoria di Brescia infatti, la squadra di Pedriali è salita in quinta posizione a quota 15 punti, a -4 dal Como capolista. Un rendimento straordinario, se si considera che al debutto i biancazzurri avevano perso 6-1 sul campo del Modena e da quel momento non solo non hanno più perso, ma hanno subito appena un gol in sette partite!

Per quanto riguarda le altre selezioni del vivaio di via Copparo, la Spal Juniores Nazionale ha perso in casa col Fiorenzuola (0-2), mentre la Spal Under 17 ha rimediato un ko con lo stesso risultato sul campo della Feralpi Salò.

Fa notizia la prima leggera frenata della Spal Under 16 di mister Schiavon, che dopo sei vittorie di fila ha pareggiato 2-2 contro il Caldiero, lasciando il primo posto al Vicenza.

Ha pareggiato 1-1 sul campo della Feralpi Salò la Spal Under 15 di mister Viviani, infine la selezione biancazzurra Under 14 ha superato il Modena con un secco 2-0 con reti di Aldini e Malaguti.

s. m.