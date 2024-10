Giovanili biancazzurre. Spal in rosa, scattano i campionati

Scattano il prossimo weekend i vari campionati giovanili femminili, che vedranno la Spal protagonista nelle categorie Under 19, Under 17, Under 15, Under 12 e Under 10. È un movimento in continua crescita quello coordinato da Mauro Rotondi, che senza considerare la prima squadra di serie C può contare su ben 110 tesserate. Ecco il programma della prima giornata dei vari campionati: Spal Under 10-Ostellatese (sabato alle 14), Spal Under 15-Modena (sabato alle 17,30), Riccione-Spal Under 17 (sabato alle 17,30), Riccione-Accademia Spal Under 19 (sabato alle 18,30), Spal Under 12-Acli San Luca San Giorgio (domenica alle 10). Tutte le gare casalinghe delle varie selezioni femminili della Spal si disputano presso il centro sportivo di Vigarano Mainarda. Facendo una carrellata, nel campionato Juniores Under 19 si gioca inizialmente la fase regionale, alla quale eventualmente seguirà quella nazionale. Nel campionato Allieve Under 17 si disputa una fase regionale di sola andata, con due pass per la fase nazionale. Le altre squadre da gennaio inizieranno la seconda fase per contendersi il titolo di regionale.