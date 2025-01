Giovanili biancazzurre. Ultima di andata per la Primavera di Pedriali. Turno esterno nella tana del Venezia

Ultima giornata del girone di andata per la Spal Primavera, che dopo la bruciante sconfitta rimediata sabato scorso in via Copparo contro l’Albinoleffe (1-4 con tre rigori contro) fa visita al Venezia con l’obiettivo di arrivare al giro di boa nel miglior modo possibile. Si gioca oggi alle 14,30 al centro sportivo Taliercio di Venezia, contro una squadra – quella arancioneroverde – che occupa il quartultimo posto in classifica a -8 dalla Spal che invece si trova in sesta posizione. Ecco le altre gare delle selezioni giovanili biancazzurre: Spal-Imolese (Juniores Nazionale, oggi alle 14,30), Vicenza-Spal (Under 17, domani alle 14,15), Spal-Rimini (Under 16, domani alle 13), Vicenza-Spal (Under 15, domani alle 11), Spal-Cesena (Under 14, domani alle 10,30).