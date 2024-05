Giovanili biancazzurre. Un altro titolo per la Spal femminile

La Spal Under 15 femminile concede il bis. Dopo il campionato regionale Under 15 conquistato lo scorso anno contro il Bologna, le giovani biancazzurre si sono ripetute anche in questa stagione bissando il titolo regionale di categoria. Allo stadio Negrini di Castenaso (provincia di Bologna) le spalline guidate da mister Tampieri hanno battuto 3-2 l’Imolese grazie alla doppietta di Faggioli e a un autogol delle rossoblù, al termine di una partita giocata con grande determinazione. "Si tratta di un successo storico per la nostra Under 15 – spiega il responsabile del settore femminile Mauro Rotondi –, che va a bissare il titolo vinto nella passata stagione. Stiamo concludendo un’annata molto positiva per l’area femminile biancazzurra, che ha già ottenuto altri due titoli con la selezione Under 19. Questi risultati sono i frutti di un percorso virtuoso iniziato sette anni fa e che oggi ci sta premiando per il grande impegno ed i tanti sacrifici fatti. Sono veramente felice per quanto fatto dalla nostra Under 15 e voglio ringraziare sentitamente le ragazze, lo staff tecnico e tutti i collaboratori che hanno contribuito alla conquista di questo storico risultato".