Giovanili biancazzurre. Under 17 agli ottavi. Deve battere il Renate fuori casa

Win or go home. Per qualificarsi ai quarti di finale del campionato nazionale di categoria, la Spal Under 17 è obbligata a vincere sul campo del Renate. Oggi alle 16 al centro sportivo Riboldi del comune brianzolo la squadra di Pedriali non ha scelta, messa con le spalle al muro dalla classifica maturata al termine della regular season (il Renate è arrivato secondo nel proprio girone, mentre la Spal ha chiuso in terza posizione) e dal pareggio a reti inviolate della gara di andata. Il regolamento parla chiaro: i brianzoli hanno a disposizione due risultati su tre per staccare il pass per il turno successivo, invece i biancazzurri sono costretti a fare bottino pieno. Una situazione scomoda per i ragazzi di mister Pedriali, che masticano amaro per non essere riusciti a vincere l’incontro disputato al centro sportivo Fabbri nonostante abbiano comandato il gioco per lunghi tratti e creato numerose occasioni da rete. Una situazione difficile ma stimolante, perché non permette di fare calcoli e impone di giocare per vincere. Mister Pedriali è reduce da due scudetti conquistati nella categoria Under 18 e sa perfettamente come si affrontano e gestiscono partite da dentro o fuori come questa, quindi la sua capacità di trasferire serenità e motivazioni al gruppo potrebbero fare la differenza. Il Renate potrebbe sembrare leggermente favorito, quantomeno i numeri dicono questo, ma la Spal ha dimostrato di essere più forte dei propri avversari. Non resta che dimostrarlo vincendo la gara di oggi.