Giovanili biancazzurre. Under 17, ora due gare col Renate

È stato un weekend ricco di soddisfazioni per il settore giovanile biancazzurro, che oltre al pareggio ottenuto dalla squadra Primavera contro il Venezia ha conquistato un poker di vittorie nelle partite giocate dalle selezioni giovanili agonistiche. L’Under 17 di mister Pedriali ha chiuso con un successo la stagione regolare, imponendosi per 1-0 sul campo del Vicenza. I biancazzurri sono ora attesi dal doppio impegno contro il Renate negli ottavi di finale delle fase finale del campionato Under 17 serie C: l’andata è in programma domenica 19 maggio in Lombardia, mentre il ritorno si giocherà al centro sportivo Fabbri domenica 26 maggio. Test match pieno di gol invece quello giocato dall’Under 16 spallina di mister Daniele Buriani sul campo del Brescia, coi biancazzurri che hanno battuto le rondinelle 4-2: a decidere l’amichevole sono state le reti messe a segno da Berti, Zucchini, Straforini e Annovi. Successo esterno contro il Vicenza anche per l’Under 15 di mister Viviani che ha terminato il proprio campionato al quinto posto solitario conquistando la quarta vittoria consecutiva (1-3 il punteggio).