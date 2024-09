Giovanili biancazzurre. Weekend di ripartenza per le selezioni spalline

È un weekend di ripartenza per il settore giovanile biancazzurro, con diverse selezioni che tra oggi e domani iniziano i rispettivi campionati. È il caso della Primavera di mister Pedriali (foto), che oggi alle 15 a Savignano sul Panaro fa visita al Modena nella prima giornata di un torneo sempre affascinante che la Spal affronta con grande entusiasmo. Comincia oggi (al centro sportivo Fabbri) anche la Juniores nazionale spallina che alle 16 ospita il Progresso. Domani alle 15 sarà invece il turno della Spal Under 17 che debutterà in campionato a Muggia contro la Triestina. Domani alle 11,30 al centro sportivo Fabbri la Spal Under 16 riceve la Vis Pesaro in amichevole. Anche la Spal Under 15 sarà impegnata a Muggia contro la Triestina nella prima giornata di campionato (domani alle 12,15), mentre la Spal Under 14 se la vedrà con l’Hellas Verona in amichevole (domani alle 10 in via Copparo). Ecco tutte le gare delle selezioni dell’attività di base in programma nel fine settimana: Modena-Spal (Under 13, oggi alle 17), torneo Lucco (Under 12, oggi alle 15 a Montagnana), torneo Esordienti a Settembre (Under 11, oggi alle 16,10 a Prato), torneo di Medolla (Under 10, oggi alle 10 a Medolla), torneo Unicef (Under 9, oggi alle 10 ad Altedo), Spal-Imolese (Under 12, domani alle 10,30 a Malborghetto), Spal-Imolese (Under 11, domani alle 15,30 a Malborghetto), torneo Arpe (Under 10, domani alle 10,30 a La Spezia), torneo Villa d’Oro (Under 9, domani alle 15,45 a Modena), torneo di Bondeno (Under 8, domani a Bondeno).