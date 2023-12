Giovanili. La Primavera ospita il Cittadella al Centro

Ultimi impegni per le formazioni giovanili biancazzurre prima della sosta natalizia dei vari campionati nazionali. Oggi alle 15 la Spal Primavera ospita il Cittadella (nella tredicesima giornata) al centro sportivo Gibì Fabbri, dove sabato scorso la squadra di Grieco ha ottenuto una splendida vittoria contro il Parma. Una ghiotta occasione per i biancazzurri per chiudere il 2023 in bellezza risalendo qualche altra posizione di classifica utile per continuare ad inseguire il sogno playoff. Nel frattempo, ieri la Spal Under 17 ha espugnato Padova nell’anticipo della quattordicesima giornata consolidando il primo posto in classifica davanti a Cesena e Vicenza. La squadra di Pedriali ha calato il tris sul campo dei biancoscudati (2-3 il punteggio) con reti di Rizzotto, Samaritani e Girelli. E alla ripresa del campionato, il 15 gennaio è in programma il big match contro il Vicenza.