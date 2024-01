Giovanili, l’under 17 firma un poker

Dopo l’exploit della Primavera, en plein di successi per il settore giovanile biancazzurro nel weekend appena trascorso che ha visto vincenti tutte le formazioni Under scese in campo. L’Under 17 di mister Pedriali mantiene saldamente la vetta del campionato, grazie alla vittoria per 4-1 sul Trento ottenuta al centro sportivo Fabbri con reti di Ogaristi, Rocco, Torre e Kola. Stesso risultato contro il medesimo avversario anche per l’Under 15 di mister Viviani che dopo il pirotecnico 5-5 della scorsa settimana contro il Vicenza ritrova il successo contro i gialloneri salendo al sesto posto in classifica.

Vittoria esterna invece per l’Under 16 di mister Daniele Buriani, che cala il tris sul campo del Legnago Salus inaugurando il girone di ritorno del campionato con un successo per 3-1.

Vittoria pirotecnica, infine, per l’Under 14 di mister Roberto Buriani che travolge il malcapitato Fiorenzuola (1-7 il punteggio).

