Giovanili. Poker a Rimini per l’under 17 di Pedriali. I baby biancazzurri sono un rullo compressore

La Spal Under 17 non fa sconti al fanalino Rimini nell’anticipo della ventesima giornata di campionato. In terra romagnola finisce 0-4, coi ragazzi di Pedriali che calano il poker in maniera autorevole con doppietta di Nejmaoui e reti di Kola e Cecchinato. È un rullo compressore la Spal Under 17, che a Rimini ha conquistato la decima vittoria di fila, nonché la sedicesima in 18 gare disputate che le consente di mantenere due punti di vantaggio sul Vicenza che però ha giocato una partita in più. Nel prossimo turno i biancazzurri ospiteranno San Marino Academy, terzultimo in classifica ma reduce da una vittoria. La gara tra Rimini e Spal si è disputata anche nella categoria Under 15, ma in questo caso a spuntarla sono stati i romagnoli: 2-1 il punteggio in favore dei biancorossi